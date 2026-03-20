Forlì, morti in ambulanza: salgono a 11 i casi sospetti

Sarebbero cresciuti dai 5 iniziali a undici i casi di morti sospette, avvenute durante o subito dopo un trasporto sulle ambulanze della Croce Rossa, sui quali sta indagando la Procura di Forlì. Ai casi già noti contestati a Luca Spada - il 27enne operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, indagato per omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e dall’aver agito mediante l’impiego di sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi - pare se ne siano aggiunti altri. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica Enrico Luigi Tito Cieri e dal sostituto procuratore Andrea Marchini, sono state condotte dalla sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Forlì e proseguono nel massimo riserbo, essendoci ancora elementi da chiarire e situazioni da valutare.

L’esame

Un prossimo passo importante sarà attendere i risultati dell’accertamento tecnico irripetibile eseguito mercoledì nella sede del Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) dei Carabinieri di Parma, con lo scopo di prelevare tracce biologiche sui presidi posti sotto sequestro. L’obiettivo è procedere con le analisi genetiche e la comparazione dei profili Dna da una decina di dispositivi tra aghi, siringhe, cateteri, bisturi e alcuni abbassalingua. Inoltre, è stata verificata la presenza di sostanze all’interno di alcuni dispositivi. Si cercano possibili collegamenti con Luca Spada, con altre persone o con le vittime stesse. Nulla è scontato, poiché si tratta di materiale recuperato nei cestini dei rifiuti in uso sulle ambulanze, gettato via una volta pieno, e che quindi potrebbe essere stato utilizzato da chiunque fosse in servizio nei vari turni su quel mezzo.

La difesa

Luca Spada, difeso dall’avvocata Gloria Parigi, continua a proclamare la sua innocenza e attende di poter essere ascoltato dagli inquirenti per raccontare la sua versione dei fatti e respingere le accuse che gli sono mosse. Attendono risposte anche i familiari di almeno due degli anziani deceduti, che si sono rivolti agli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli per accertare se il dolore per la perdita dei propri cari non sia dovuto a un intervento umano.

La ricostruzione