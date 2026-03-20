Forlì, morti in ambulanza: salgono a 11 i casi sospetti

Sarebbero cresciuti dai 5 iniziali a undici i casi di morti sospette, avvenute durante o subito dopo un trasporto sulle ambulanze della Croce Rossa, sui quali sta indagando la Procura di Forlì. Ai casi già noti contestati a Luca Spada - il 27enne operatore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, indagato per omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e dall’aver agito mediante l’impiego di sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi - pare se ne siano aggiunti altri. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica Enrico Luigi Tito Cieri e dal sostituto procuratore Andrea Marchini, sono state condotte dalla sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Forlì e proseguono nel massimo riserbo, essendoci ancora elementi da chiarire e situazioni da valutare.