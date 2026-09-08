Forlì, morti in ambulanza, la relazione del Racis: “Spada con una spinta ossessiva incontrollabile”

Forlì
  • 08 settembre 2026
Foto Fabio Blaco
Foto Fabio Blaco

Luca Spada, l’ex autista forlivese di ambulanze in carcere con l’accusa di aver ucciso sei pazienti con iniezioni d’aria, ha agito sulla base di una “spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile”, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del Racis dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del Pm e nel provvedimento del Gip che in estate ha respinto la richiesta di scarcerazione per l’indagato

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