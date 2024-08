Forlì, molesta tre giovani donne: 25enne in carcere

I carabinieri della Stazione del Ronco hanno sottoposto a fermo un giovane straniero di 25 anni, in Italia senza fissa dimora che, negli scorsi mesi, in tre distinte occasioni, aveva palpeggiato delle giovani donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Grazie alle caparbie indagini profuse dai militari del Ronco, ai primi del mese di agosto il giovane è stato fermato e sottoposto a fermo di P.G. in quanto ritenuto il presunto responsabile delle molestie ai danni delle tre ragazze.

All’udienza di convalida è stata disposta, nei suoi confronti, la custodia cautelare presso il carcere cittadino.