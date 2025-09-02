Forlì, modifiche alla circolazione in viale Italia

Il Comune di Forlì informa che nell’ambito del completamento lavori delle rotatorie di viale Italia, si interverrà in questi giorni con la messa in sicurezza dei 6 attraversamenti pedonali in prossimità della scuola elementare e media Dante Alighieri, di via della Grata, via Battuti Rossi, via Casamorata e viale Italia, illuminando al busto i pedoni rendendone la loro visibilità migliore e sicura. Nello stesso ambito di lavori si integreranno anche le lampade di pubblica illuminazione completando la visibilità in rotatoria e nelle sue corsie in uscita ed entrata. Pertanto nei giorni di giovedì 4 e venerdì 5 settembre, salvo conclusione anticipata, sarà interrotta temporaneamente la circolazione nel solo senso da Porta Santa Chiara a Porta Schiavonia direzione da Cesena verso Faenza. Sul tratto interessato sarà istituito il senso unico di marcia direzione da Faenza verso Cesena. Durante i lavori i veicoli provenienti da Porta Santa Chiara, dovranno svoltare in via Pelacano, via Piave o via Isonzo, per dirigersi verso Porta Schiavonia. E’ inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della carreggiata interessato dalla chiusura della corsia. La fermata del trasporto pubblico locale sarà sospesa. Sarà interrotta la circolazione su via Forlanini nel tratto tra il civico 7 viale Italia, il divieto di transito su via Casamorata interesserà il tratto tra il civico 51 e Piazzale Caduti sul Lavoro con istituzione del doppio senso di marcia dal civico 51 al civico 1 con divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Verrà istituita su via Battuti Rossi l’obbligo temporaneo di svolta a destra su viale Italia, direzione Cesena.