Moda, il talento dei giovani in passerella al “Saffi-Alberti”. Domani dalle 18.30 l’istituto forlivese apre le porte alla città con le creazioni degli studenti. Al centro il legame tra formazione, imprese e futuro del Made in Italy. La moda non è soltanto una questione di stile, ma un mondo fatto di competenze, progettazione, innovazione e opportunità professionali. È questo il messaggio al centro dell’ottava edizione delle “Notti della moda”, che farà tappa all’Istituto tecnico Saffi-Alberti. Per una sera, gli spazi della scuola si trasformeranno in un percorso espositivo dedicato alla creatività delle nuove generazioni. In mostra una selezione di progetti e creazioni realizzati dagli studenti che negli anni hanno frequentato l’indirizzo Moda. Lavori che raccontano il percorso formativo, le capacità progettuali e il talento dei ragazzi, offrendo alla città l’occasione di conoscere da vicino il loro lavoro.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Rete Tam, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a un settore che rappresenta uno dei punti di forza del Made in Italy. «Il coinvolgimento di 33 scuole in 10 regioni testimonia la vitalità di una rete formativa capace di dialogare con le imprese e preparare le nuove generazioni al futuro», sottolinea Alessandro Marinelli, presidente di Rete Tam.

Un’occasione per far conoscere anche le opportunità professionali offerte dal comparto. «Il mondo del tessile e della moda offre straordinarie possibilità di crescita, dall’artigianato all’innovazione, dalla digitalizzazione alla sostenibilità», afferma Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, evidenziando l’importanza di avvicinare i giovani alle imprese e al valore del saper fare italiano. Sulla stessa linea Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Accessori Moda: «La filiera della moda custodisce un patrimonio straordinario di competenze, creatività e saper fare, che deve essere trasmesso alle nuove generazioni».

Il progetto, che prevede un calendario di incontri fino a maggio, ha come obiettivo quello di mostrare ai ragazzi che gli istituti tecnici e professionali possono offrire concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e contribuire alla crescita di un comparto che deve continuare a investire sulle future generazioni.