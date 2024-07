Forlì, Misiani e De Pascale alla festa dell’Unità di Borgo Sisa

Prosegue la 43esima edizione della Festa dell’Unità di Borgo Sisa, fino a lunedì 5 agosto al Campo sportivo in via Sisa. Venerdì 2 agosto, alle 20:30, sarà ospite il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia, Finanza, Impresa e Infrastrutture della Segreteria nazionale del PD per un focus sulle “Prospettive dell’economia europea, lo ‘Spacca Italia’ che fa arretrare il paese. Proposte e battaglie del PD”. Misiani sarà intervistato dal giornalista del Corriere Romagna, Andrea Tarroni.

Domenica 4 agosto, alle 20, interverrà il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna e sindaco di Ravenna, Michele de Pascale. Con lui i segretari del PD forlivese e ravennate Gessica Allegni e Alessandro Barattoni.

Ogni sera agli stand gastronomici si potranno gustare specialità romagnole, tra cui minestre fatte in casa, rane, cinghiale. Alla Festa sarà inoltre possibile firmare per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata e per il progetto di legge sul salario minimo. Non mancheranno gli spettacoli sul palco centrale e la pesca gigante. Giovedì 1 agosto a far rivivere la musica di Freddie Mercury saranno i Magic Queen, venerdì 2 appuntamento con Roberta Cappelletti e sabato 3 con Sofia & Ale; domenica 4 agosto gli Aironi Bianchi, con il loro tributo ai Nomadi, e lunedì 5, in chiusura, l’orchestra Edmondo Comandini.