Forlì, minuto di silenzio per Charlie Kirk in consiglio comunale e si accende la polemica

Su richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia Fabrizio Ragni, oggi il Consiglio Comunale di Forlì ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Charlie Kirk, l’attivista statunitense ucciso lo scorso 10 settembre. E come era prevedibile si sono accese le polemiche politiche, con le consigliere Scirri e Poggi che non hanno partecipato. “Un cittadino americano è stato ucciso per le sue idee e la sua appartenenza politica – denuncia Ragni -. Con il minuto di silenzio, il consiglio comunale ha voluto esprimere vicinanza alla sua famiglia e testimoniare il rispetto e l’umanità che devono unire le persone al di là delle differenze e delle appartenenze. In questo contesto, ha decisamente stonato l’ennesima strumentalizzazione da parte della sinistra, che nelle persone delle consigliere Scirri e Poggi ha deciso di non partecipare al minuto di silenzio, inasprendo così il dibattito su una vicenda che dovrebbe essere riconosciuta e condannata da tutte le forze politiche senza alcuna distinzione”.