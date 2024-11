Forlì, minorenne tenta di rubare un monopattino, lancia pietre al proprietario e si scaglia contro i Carabinieri

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Ronco hanno arrestato un minorenne ritenuto il presunto responsabile del reato di “tentata rapina” e di “resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione di identità”.

Il minorenne, dopo essersi introdotto in serata all’interno del cortile recintato di un condominio, ha cercato di rubare un monopattino di proprietà di un 23enne che, nel frattempo, dalla finestra della propria abitazione ed insieme ad un amico notava la sua presenza. Per scongiurare il furto, il 23enne si dirigeva tempestivamente in strada per fermarlo, seguito dal suo amico che riusciva anche a riprendeva la scena col cellulare, mentre l’autore, dopo aver spostato il monopattino oltre la recinzione, tentava la fuga. Raggiunto il fuggitivo prima che riuscisse a dileguarsi con la refurtiva, il ladro di produceva in minacce e lancio di pietre, nonché percosse alla vittima, fino al tempestivo arrivo dei carabinieri, allertati da altri testimoni, che riuscivano a contenerlo nonostante questi si scagliasse anche contro di loro con calci, pugni e testate.

A conclusione degli accertamenti, dai quali risultavano ulteriori generalità del sedicente sedicenne, il giovane è stato arrestato per tentata rapina aggravata, resistenza e false dichiarazioni sull’identità e successivamente condotto all’istituto penale per minorenni di Bologna via del Pratello, a disposizione della competente dell’autorità giudiziaria minorile di Bologna.