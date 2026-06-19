Forlì, minorenne in monopattino non si ferma all’alt, investe un agente della Polizia Locale e gli frattura il bacino

Un agente della Polizia Locale in servizio appiedato è stato travolto, riportando gravi traumi, da un minorenne alla guida di un monopattino elettrico. Il giovane, che viaggiava senza casco e su un mezzo privo della targa obbligatoria, è risultato poi positivo ai test anti-droga. L’episodio si è verificato settimana scorsa durante un normale servizio di controllo del territorio nelle vie del centro, più precisamente in Corso Diaz all’altezza del Teatro Fabbri.

L’agente della Polizia Locale, in servizio, ha notato il giovane a bordo del mezzo elettrico che sfrecciava a forte velocità. L’agente ha intimato pertanto l’alt al ragazzo che invece di frenare ha proseguito la sua corsa travolgendolo in pieno . L’impatto è stato violento: entrambi sono rovinati a terra, ma ad avere la peggio è stato l’agente. Sul posto sono confluite immediatamente in supporto le volanti della Polizia Locale, oltre al personale sanitario del 118. Il minorenne, rimasto praticamente illeso se si escludono alcune lievi escoriazioni, ha tentato di dileguarsi subito dopo lo scontro, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti prima che potesse far perdere le proprie tracce e condotto negli uffici del Comando di via Punta di Ferro per gli accertamenti di rito. Per l’agente travolto, invece, si è reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto e nella caduta.

La posizione del giovane successivamente si è ulteriormente aggravata una volta giunto al Comando. Sottoposto ai primi accertamenti tossicologici è infatti risultato positivo alle sostanze stupefacenti. Alla luce di quanto emerso, il minorenne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Oltre ai risvolti di carattere penale, al ragazzo sono state comminate diverse sanzioni amministrative per la circolazione sul mezzo sprovvisto di targa, per il mancato uso del casco protettivo, velocità non commisurata ed infine il sequestro del monopattino. Nei giorni seguenti i sanitari hanno riscontrato diverse lesioni a carico dell’agente tra cui, quella più grave, la frattura scomposta del bacino che lo costringerà a rimanere lontano dalla strada per diversi mesi.

“Sia a titolo personale ma anche a nome di tutto il Comando – dichiara il Comandante Claudio Festari - siamo vicini in questo momento all’agente che ha riportato un grave trauma e che lo terrà lontano dal servizio per diversi mesi, solamente per aver svolto il proprio dovere. Purtroppo questo episodio testimonia come sia importante l’attività che il Comando sta proseguendo con costanza e mirata a contrastare l’utilizzo sconsiderato di questi veicoli, che spesso violano moltissime norme del Codice della Strada. Ora l’importante è che l’agente si riprenda da questo infortunio, io e tutto il Comando ribadiamo la nostra vicinanza e lo attenderemo a braccia aperte”.

“Esprimo a nome mio e di tutta l’amministrazione Comunale – prosegue l’Assessore con delega alla Sicurezza Luca Bartolini - la vicinanza all’agente della Polizia Locale gravemente ferito mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della comunità e gli auguro una pronta guarigione. È particolarmente grave che il responsabile sia un minorenne risultato positivo alle sostanze stupefacenti e che abbia tentato di sottrarsi al controllo dopo aver investito un pubblico ufficiale. Quanto accaduto dimostra che non si tratta di semplici ragazzate, ma di comportamenti che mettono seriamente a rischio la sicurezza delle persone e di chi ogni giorno è impegnato a far rispettare le regole”.