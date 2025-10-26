Forlì. Minorenne aggredito e ferito al parco

Minorenne minacciato e picchiato da tre individui al Parco urbano. L’allarme è scattato sabato sera intorno alle 23.30 quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto di un giovane che era stato aggredito e ferito nei pressi della collina dei conigli al parco Urbano di Forlì. Polizia e carabinieri sono giunti sul posto in pochi minuti. Il giovane è stato anche ferito, probabilmente con un coltellino, per fortuna in maniera non grave. Ad affrontarlo sarebbero stati altri tre ragazzi, due vestiti di nero e uno di verde, che lo hanno prima minacciato poi letteralmente aggredito.