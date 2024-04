Forlì, minacciano i poliziotti con una bottiglia rotta e una sella di bicicletta, poi la colluttazione: due arresti in stazione

Nel tardo pomeriggio di sabato la Polizia Locale di Forlì ha tratto in arresto due cittadini extracomunitari, per il reato di resistenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale, denunciandone altri 3 ( di cui uno di origini italiane) per il reato di resistenza. E’ accaduto tutto verso le ore 17 di sabato nei pressi della stazione ferroviaria, zona dalla quale da diverso tempo giungevano segnalazioni circa la presenza di soggetti dediti ad attività criminosa. Gli agenti del comando di via Punta di Ferro individuavano il gruppo di ragazzi (tutti giovanissimi) noto agli uffici e che già da tempo monitoravano, intenti a fumare all’interno di un sottoscala; alla richiesta di esibire i documenti, i giovani opponevano resistenza, azione poi degenerata nella minaccia, perpetrata con un collo di bottiglia rotto e con una sella di una bicicletta, contro gli agenti che si sono visti costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione.

Dopo una colluttazione, alcuni riuscivano a dileguarsi mentre uno dei giovani veniva fermato e accompagnato presso il Comando. Immediatamente sono scattate le ricerche, che hanno visto impegnate diverse pattuglie della Polizia Locale, che hanno consentito, nel giro di pochissimo tempo l’individuazione, e il conseguente arresto, dei giovani che poco prima si erano resi responsabili dell’azione delittuosa.

Il lunedì mattina, davanti al Giudice, gli arresti venivano convalidati e nei loro confronti adottate misure cautelari consistenti, per uno di loro, nel divieto di dimora in tutto il territorio del Comune di Forlì mentre per l’altro nell’obbligo di firma presso un ufficio di Polizia.

Per gli altri che hanno concorso nel reato, è scattata invece la denuncia a piede libero.