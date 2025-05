Forlì, mille partecipanti alla Green city trail per le donne FOTOGALLERY

Grande successo di partecipanti alla nona edizione di Green city trail, evento sportivo non competitivo organizzato da Forlì Trail asd con il patrocinio del Comune di Forlì, insieme a Uisp Forlì-Cesena e l’associazione “Ti racconto un segreto”. Circa mille persone si sono ritrovate domenica mattina alla partenza dal Parco del Roncolido, una carovana tutta rosa ha percorso il rivale del fiume Ronco lungo i due percorsi di 12 e 6 chilometri. Al centro Donna andranno i fondi raccolti in questo primo evento per sostenere in particolare la costruzione della casa rifugio ad indirizzo segreto dove le donne che subiscono violenza possono essere messe in protezione.