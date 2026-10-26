Forlì, militare 20enne indagato per propaganda jihadista. Perquisizioni in caserma della Digos

Forlì
  • 26 ottobre 2026
Forlì, militare 20enne indagato per propaganda jihadista. Perquisizioni in caserma della Digos

Un militare dell’Esercito italiano di vent’anni, originario di Napoli e in servizio al 66° Reggimento fanteria aeromobile «Trieste», nella caserma «De Gennaro» di Forlì, è indagato per apologia di terrorismo, aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici e telematici. L’ipotesi investigativa riguarda la presunta diffusione online di materiale di propaganda jihadista. Sabato scorso gli agenti della Digos hanno effettuato una perquisizione all’interno della caserma forlivese, controllando la branda e l’armadietto in uso al giovane.

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