Forlì, militare 20enne indagato per propaganda jihadista. Perquisizioni in caserma della Digos

Un militare dell’Esercito italiano di vent’anni, originario di Napoli e in servizio al 66° Reggimento fanteria aeromobile «Trieste», nella caserma «De Gennaro» di Forlì, è indagato per apologia di terrorismo, aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici e telematici. L’ipotesi investigativa riguarda la presunta diffusione online di materiale di propaganda jihadista. Sabato scorso gli agenti della Digos hanno effettuato una perquisizione all’interno della caserma forlivese, controllando la branda e l’armadietto in uso al giovane.