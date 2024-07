Forlì. Mezzacapo resta in Consiglio ma è rottura: «Questa non è più la mia maggioranza, però rimane il mio sostegno a Zattini»

“Questa non è più la mia maggioranza, nonostante da parte mia rimarrà sempre il sostegno al sindaco Gian Luca Zattini”, si sfoga il consigliere della Lega Daniele Mezzacapo dopo le recenti tensioni che hanno coinvolto il centrodestra per la composizione della giunta prima, per la presidenza del consiglio comunale dopo. Proprio il nome di Mezzacapo era stato fatto al tavolo delle trattative per il ruolo di presidente del consiglio comunale. “Tutti gli accordi politici sono saltati, la Lega è stata messa da parte nonostante l’8,74% dei voti. - prosegue l’ex vicesindaco-. Da parte degli alleati c’è stato un attacco personale nei miei confronti fino a mettere in dubbio la mia integrità e onestà. Io non farò il presidente, ma non ci sono nemmeno le condizioni per partire bene. Sono della Lega e non abbandono la nave che affonda, per cui onorerò l’impegno preso e martedì sarò in consiglio comunale sostenendo Marco Catalano per la presidenza. Dopo si vedrà, sia chiaro che se continuerò a fare il consigliere comunale non voterò perché lo fa la maggioranza e anzi, se è necessario sono pronto a proporre emendamenti”.