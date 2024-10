Forlì, Mezzacapo: “Giunta ferma sull’impiantistica sportiva””

Giunta “ferma” sull’impiantistica sportiva, a partire dal ripristino della palestra Mercuriali di via Isonzo, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. Il “fuoco amico” sull’amministrazione Zattini arriva dalla Lega, con il consigliere comunale e candidato alle Regionali Daniele Mezzacapo, che fa sue le “lamentele sullo stallo dei lavori” dei cittadini. “Sostanzialmente si è in ritardo di un anno”, dopo la promessa fatta nel precedente mandato di “concludere il cantiere entro l’avvio della prossima stagione sportiva”, questa la stoccata dell’ex vicesindaco. Invece è ripartito il secondo anno sportivo delle associazioni, ma “non c’è l’ombra di un cantiere” nonostante le risorse messe insieme, grazie anche a importanti donazioni: 150.000 euro per le attrezzature e 300.000 da parte di Conad. Non solo, prosegue Mezzacapo: nell’ultimo periodo la palestra è stata “vandalizzata” e “sono andati persi anche quei pochi interventi realizzati”.

All’interno, segnala Mezzacapo, bivaccano dei ragazzi che si ritrovano per girare con lo skateboard e di notte capita che qualcuno cerchi di intrufolarsi passando dal lucernario. “Non è ammissibile, soprattutto perché si tratta di un luogo che doveva essere già cantierato”.

In città, conclude, ci sono quattro società sportive che hanno una lunga tradizione nel campo della ginnastica artistica e che, da maggio 2023, “sono costrette a svolgere le proprie attività alla Fiera con numerosi disagi da parte degli utenti” e “costi per il Comune, il quale si accolla le spese di affitto e la differenza dei costi sulle bollette per ciò che riguarda energia e riscaldamento”. L’invito è dunque a “fotografarsi meno alle manifestazioni e fare di più, se non vogliamo incorrere nella fuga dei nostri atleti verso Cesena e Ravenna dove possono trovare spazi adeguati in cui praticare ginnastica artistica ad alti livelli”.