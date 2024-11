Forlì, Mezzacapo e l’inciampo dei canali social del sindaco Zattini: “A urne aperte si invitava a votare Pompignoli”

“Ha dell’incredibile quanto accaduto domenica in occasione del voto per le elezioni regionali”. L’ex vice sindaco di Forlì Daniele Mazzacapo torna all’attacco del sindaco Gian Luca Zattini: “Nelle storie dei canali social del sindaco Gian Luca Zattini - scrive Mezzacapo - ad urne aperte, un post in cui si dava indicazione per votare il candidato Massimiliano Pompignoli (FdI). So perfettamente che il sindaco non utilizza tali canali, non è avvezzo e non li ritiene strumenti importanti tanto che i suoi profili sono gestiti da terzi. Soggetti che fanno capo ad un ufficio stampa. Guarda caso, un ufficio stampa a cui è strettamente collegata la persona di Pompignoli. A questo punto la domanda sorge spontanea: perchè è accaduta una cosa simile? Spiegazioni che l’ ufficio stampa, in primis, e l’Amministrazione dovranno dare. Un errore grossolano utilizzare l’immagine del sindaco minandone la sua credibilità, se non fosse che quell’errore sia stato commesso alla luce del sole e che denota superficialità nella gestione di tali mezzi di comunicazione.

Un gesto inopportuno, un becero tentativo compiuto solo per ottenere una manciata di preferenze in più. Anche se alla fine, a conti fatti, non è servito un granchè. Se il sindaco, invece, ne fosse stato a conoscenza (sono certo del contrario) perché non lo si è fatto anche per gli altri candidati al consiglio regionale? Pompignoli non era certo l’unico per FdI, così come ce ne erano altri espressione della stessa maggioranza di centrodestra che lo ha riportato alla guida di Forlì”.