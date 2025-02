Forlì, messa per ricordare monsignor Giussani

Sarà il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza a presiedere, venerdì, alle 19, nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi, la messa in suffragio del Servo di Dio monsignor Luigi Giussani, in occasione del 20° anniversario della sua scomparsa, nel 43° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982) e a 71 anni esatti dalla fondazione del Movimento di Cl. Don Giussani morì a Milano il 22 febbraio 2005, all’età di 82 anni. L’ultima sua apparizione forlivese risale al 31 maggio 1991, quando partecipò, nella chiesa di San Filippo Neri, alla veglia funebre per don Francesco Ricci, col quale, negli anni Settanta, aveva “esportato” il modello comunionale delle comunità cristiane nell’Est europeo. Molti forlivesi ricordano anche la memorabile conferenza pubblica che don Giussani tenne in San Mercuriale nel maggio 1986, l’indomani della visita a Forlì di papa Giovanni Paolo II.

A Forlì l’esperienza di Comunione e Liberazione è iniziata nel 1961 con don Francesco Ricci, allora giovane sacerdote, insegnante di religione e assistente dell’Azione Cattolica. La proposta che faceva ai giovani che si radunavano attorno a lui, una novità nel panorama educativo locale, era di coinvolgerli in un cammino di solida formazione cristiana e culturale. Don Francesco accompagnò i passi più significativi della comunità, come la nascita della Fraternità di Cl, cui fu affidata la chiesa di San Filippo, che lui stesso aveva salvato dalla chiusura e della quale è stato rettore fino alla morte, nel 1991. Assieme alla Fraternità, il Movimento di Forlì, che oggi coinvolge un migliaio di fedeli, propone la catechesi settimanale, la scuola di comunità, agli adulti e anche ai giovani, che nelle scuole superiori sono presenti con Gioventù Studentesca.