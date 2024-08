Forlì, messa per ricordare Claudio Chieffo

Sarà il rettore del santuario di Oropa, in Piemonte, don Michele Berchi, a presiedere, questa sera alle 19, nella chiesa di San Filippo Neri a Forlì, la messa in suffragio di Claudio Chieffo a 17 anni dalla scomparsa.

Nato a Forlì il 9 marzo 1945, aveva iniziato la sua attività nel 1962, a seguito dell’incontro con don Francesco Ricci e monsignor Luigi Giussani, portando in tutto il mondo il messaggio cristiano con le sue 114 canzoni cantate in oltre 3.000 concerti dati in ogni dove. Chieffo si spense alle prime ore di domenica 19 agosto 2007 all’Hospice di Forlimpopoli, all’età di 62 anni. Al suo capezzale, oltre alla moglie Marta, sposata nel 1969 e ai figli Martino, Benedetto e Maria Celeste, nati rispettivamente nel 1975, 1980 e 1983, c’era anche l’amico fraterno Flavio Pioppelli, il musicista che lo accompagnò al piano negli ultimi irripetibili concerti e persino durante il passaggio alla “nuova vita”.