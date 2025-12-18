Forlì, Messa di Natale in ospedale con il vescovo Livio Corazza

Sarà il vescovo mons. Livio Corazza a presiedere la Messa natalizia in ospedale, in programma domani, venerdì 19 febbraio, alle 15, presso la cappella del Morgagni-Pierantoni (Padiglione Morgagni) di Forlì. Il gesto, divenuto ormai consuetudine, è promosso dalla Consulta diocesana della Pastorale della Salute e dalla Cappellania ospedaliera. «Questa celebrazione - comunica il presule friulano - verrà vissuta con il desiderio di ravvivare il nostro essere fraternità, capace di vicinanza e di sostegno verso coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, verso chi li assiste e verso tutti coloro che operano in luoghi di cura». Come ci ha ricordato Papa Leone XIV, “Dio ama prima, ama per primo! Nella sua misericordia, da sempre vuole stringere a sé gli uomini, ed è la sua vita, donata per noi in Cristo, che ci fa uno, che ci unisce tra noi”. «Di fronte alla malattia - continua mons. Corazza - tutti noi abbiamo paura: accade perciò che i sani siano tentati di sfuggire il contatto con gli ammalati, mentre chi è malato può chiudersi nel proprio dolore e nell’angoscia, fino al punto da non riuscire neppure a comunicarli a chi gli è vicino. D’altra parte, si pretenderebbe che gli operatori sanitari fossero capaci di sconfiggere ogni male e ogni fatica e, talvolta, non si è disponibili ad accettare i loro limiti umani, benché in ospedale si possano trovare tante storie di dedizione, umiltà, lavoro, condivisione. Celebrare la messa in ospedale – conclude il vescovo - è un bel modo di ricordarci che, con la nascita di Gesù è Dio stesso che viene a cercarci ed è presente in chi soffre».