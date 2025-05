Forlì. “Mercoledì in Corso”: in estate si animano tutte le vie principali del centro storico

Ripartono con una nuova veste gli appuntamenti dei “Mercoledì in Corso”. Quattro mesi di musica dal vivo, mercatini, spettacoli, food, sport, laboratori educativi, intrattenimento proposto da ben 82 realtà che hanno partecipato alla manifestazione di interesse del Comune.

Un calendario di 12 serate con circa 20 iniziative ciascuna organizzate da associazioni, attività economiche o cittadini e già calendarizzate per ogni mercoledì di maggio, giugno, luglio e settembre, per rispondere ai gusti e alle esigenze di ogni generazione, ritrovarsi e condividere il piacere di una passeggiata o di un aperitivo in centro storico, di una cena sotto le stelle o di un’esibizione live. Oltre a piazza Saffi riflettori puntati, appunto, sui corsi principali del cuore cittadino che, a rotazione, saranno pedonalizzati dalle 19.30 alle 23 per consentirne l’animazione. «Abbiamo voluto lanciare una nuova sfida, coinvolgere non soltanto le attività del centro storico e gli esercenti dei quattro corsi principali per dare vita tutti i mercoledì a una grande festa a cielo aperto, ma mettere in rete e valorizzare ogni singola risorsa di questa città - afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno -. Una città caratterizzata da un grande fermento, ricca di opportunità ed eccellenze. Non a caso, in questi mesi, dopo la pubblicazione della manifestazione d’interesse, abbiamo raccolto oltre ottanta adesioni di artisti, band musicali, scuole di ballo, società sportive, gruppi ricreativi e aggregazioni spontanee di negozianti e ristoratori. Tutto questo ci ha permesso di dare vita a un palinsesto ricchissimo di proposte, adatto a tutte le età e per tutti i gusti. Abbiamo fatto appello alla voglia di partecipare, la risposta è stata quadruplicare gli eventi e le date».

Una volta al mese, a rotazione, anche corso della Repubblica, corso Mazzini, corso Garibaldi e corso Diaz saranno al centro delle sere d’estate. «Questo per consentire una maggior organizzazione e adesione degli esercenti, non solo dei pubblici esercizi - spiega Bongiorno-. Il nostro centro storico ha dimensioni molto estese, animarlo tutto e tutte le sere sarebbe stato complicato».

Si comincia mercoledì 21 maggio con una serata tra buskers e artisti di strada lungo corso Diaz, e una scenografia di grande impatto in piazza Saffi, con un mercatino di prodotti tipici organizzato da Casa Romagna, le performance culinarie delle Mariette di Forlimpopoli, con il panificio Camillo e la ricca offerta di giochi e servizi educativi dei centri estivi forlivesi. Si proseguirà il 28 maggio con la pedonalizzazione di corso Garibaldi dove sono in programma esibizioni live organizzate dall’istituto musicale “Angelo Masini”, giochi di ruolo e l’apertura di suggestivi giardini privati grazie alla collaborazione con l’associazione Zardin.