Il Comune di Forlì è al lavoro per definire il calendario di eventi e iniziative pensati per animare i mercoledì sera d’estate in centro storico. Con l’obiettivo di coinvolgere associazioni, scuole, artisti, musicisti ed enti del terzo settore, l’Amministrazione ha aperto un avviso pubblico per raccogliere e condividere proposte di intrattenimento e progetti di collaborazione che arricchiscano il palinsesto dei nuovi Mercoledì in corso. “Il nome della nuova edizione dei Mercoledì - spiega il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - richiama la parola ‘corso’ poiché vi sarà il tentativo di coinvolgere, oltre a piazza Saffi e vie immediatamente limitrofe, anche i corsi principali della città (Mazzini, Garibaldi, Diaz, Repubblica) e altre zone di interesse, tra cui ad esempio via Giorgio Regionale, via dei Filergiti, piazza Cavour, solo per citarne alcune”.

“L’avviso - aggiunge il vicesindaco - è rivolto a tutte le realtà del territorio, pubbliche e private, e ai singoli cittadini che intendono contribuire con la propria creatività alla valorizzazione del nostro centro storico. Entro il prossimo 24 marzo, sarà possibile candidarsi e presentare proposte per la realizzazione di laboratori, mostre ed iniziative culturali, spettacoli dal vivo, esibizioni musicali, mercatini e momenti di aggregazione per tutti i gusti e tutte le età. L’obiettivo è dare vita, da mercoledì 14 maggio a mercoledì 10 settembre, a un grande teatro a cielo aperto, un salotto in centro storico, ideale per le famiglie e le persone di ogni età, con l’intento di stare insieme e divertirsi scoprendo e riscoprendo le eccellenze e i talenti della nostra città.”

Il regolamento e la scheda di candidatura sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune di Forlì.