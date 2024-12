Forlì, mercoledì 4 dicembre omaggio a Bruno Grandi con Giovanni Malagò e Jury Chechi

Persona di straordinario impegno e forte passione, Bruno Grandi è stato per gran parte della sua lunga carriera ai vertici della ginnastica internazionale, del Coni e del Cio. Fu presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana alle Olimpiadi del 1972 e del 1976, primo italiano a diventare Presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica, nonché membro del Comitato Internazionale Olimpico. Tra le iniziative da lui fortemente volute spicca l’impegno per far conoscere la figura dell’illustre forlivese Girolamo Mercuriale autore nel 1569 del trattato De arte gymnastica testo basilare per la nascita dello sport moderno - che grazie a Bruno Grandi è diventata patrimonio planetario, dall’America fino alla Cina.

L’esempio e l’opera del professor Bruno Grandi sono un punto di riferimento fondamentale per lo sport italiano e internazionale e la sua città. Tra i tanti colleghi, amici e allievi che giungeranno a Forlì nella giornata di mercoledì 4 dicembre per rendere omaggio alla memoria del grande forlivese ci saranno anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federazione internazionale della ginnastica Morinari Watanabe e il campionissimo Jury Chechi.

L’appuntamento è fissato in calendario per mercoledì 4 dicembre 2024 ed è strutturato in diverse sessioni.

Si parte al mattino, alle ore 10, con un evento sportivo al Palazzetto “Villa Romiti” con ingresso da via Sapinia n.40. Il programma, com proiezioni di filmati e interventi di esperti e allenatori, prevede l’esibizione di atleti di ginnastica artistica e ritmica tra i quali alcuni Olimpionici. Il tappeto allestito sul parquet del palazzetto vedrà le performance di ginnastica ritmica proposte da Tara Dragas, Isabelle Tavano e dalle atlete della squadra forlivese di serie A Gymnica ’96. Su alcuni attrezzi dell’artistica, invece, si cimenteranno Carlo Macchini, Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali, Tommaso Brugnami e Chiara Barzasi. Atleti di altissimo livello, con esperienza in campo olimpico e nella nazionale italiana, che renderanno omaggio a Bruno Grandi proponendo esercizi spettacolari ed emozionanti, con l’attenzione rivolta a mettere in risalto gli elementi tecnici e i valori alti dello sport. Parteciperanno all’incontro anche alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Tina Gori” e del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo. L’ingresso è libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Al pomeriggio, con inizio alle ore 15, la storica Palestra del Campostrino di via Giacomo della Torre (oggi sede di attività dell’Università degli Studi di Bologna) ospiterà un convegno alla presenza della Famiglia Grandi, di Autorità sportive italiane e internazionali, delle Autorità cittadine, dei rappresentanti di Associazioni e Società sportive, di colleghi e amici. Insieme a ricordi, interventi istituzionali e testimonianze, l’incontro offrirà l’occasione per presentare il progetto di allestimento del Museo Nazionale della Ginnastica di Forlì. La partecipazione a questa sessione è su invito ma per poter permettere di seguire gli interventi e la presentazione del futuro allestimento del Museo nazionale della Ginnastica che avrà sede in locali dell’ex Casa stadio di viale della Libertà è attivata una diretta streaming alla quale si può accedere dal sito www.comune.forli.fc.it . Conduce Mario Russomanno.

In serata, appuntamento al Circolo Aurora di Corso Garibaldi con il meeting organizzato dal Panathlon Forlì alle ore 20. L’ incontro è pubblico.