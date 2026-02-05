Forlì, Mercato di Campagna Amica, un febbraio ricco di iniziative

Forlì
  • 05 febbraio 2026
Il mese di febbraio porta con sé un calendario ricco di iniziative al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale dell’Appennino 16, che continua a rappresentare un presidio stabile di agricoltura locale, socialità e cultura del cibo. Anche nelle settimane invernali il mercato si conferma uno spazio vivo, capace di unire la qualità dei prodotti agricoli del territorio a momenti di incontro, approfondimento e partecipazione aperti a tutta la cittadinanza.

Ogni venerdì e sabato, dalle 8.00 alle 13.30, i produttori agricoli di Campagna Amica accoglieranno i consumatori con una proposta che racconta la Romagna attraverso i suoi sapori: prodotti stagionali, filiera corta, trasparenza e un rapporto diretto che restituisce valore al lavoro delle aziende agricole.

“Il mercato è il luogo in cui l’agricoltura incontra la comunità – afferma il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, Massimiliano Bernabini – qui si costruisce fiducia, si difende il reddito delle imprese e si promuove un modello di consumo consapevole che tutela l’ambiente, la salute e l’identità del nostro territorio”.

Nel corso del mese sono previste diverse giornate dedicate all’incontro con i produttori, in programma venerdì 6, 13 e 20 febbraio e sabato 28, occasioni per conoscere da vicino le aziende agricole, scoprire la stagionalità dei prodotti e comprendere il valore economico e sociale della filiera agricola locale.

Il calendario si arricchisce poi di appuntamenti tematici. Sabato 7 febbraio spazio alla tradizione con il laboratorio dedicato al Carnevale, pensato per riscoprire usanze, sapori e preparazioni tipiche legate alla cultura contadina, in un’ottica di trasmissione delle conoscenze e valorizzazione delle radici locali.

Non mancherà un momento dedicato all’affettività e alla convivialità con San Valentino, sabato 14 febbraio, quando il mercato diventerà un luogo dove trovare idee originali e sostenibili per celebrare la festa degli innamorati attraverso prodotti agricoli autentici e di qualità.

Grande attenzione anche al benessere e agli stili di vita sani con l’iniziativa “Sport e Cibo Giusto” di sabato 21 febbraio, che unirà attività motoria, informazione e alimentazione consapevole, con una camminata, un incontro con il posturologo e un agriperitivo finale, sottolineando il legame profondo tra salute, movimento e corretta nutrizione.

Chiude il mese l’appuntamento di venerdì 27 febbraio, con il Punto di ascolto Epaca, un servizio di informazione e supporto a disposizione dei cittadini e delle imprese agricole, a conferma del ruolo del mercato come luogo di servizio e prossimità.

“Campagna Amica è molto più di un mercato – evidenzia il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, Alessandro Corsini –. È un progetto che mette al centro le persone, rafforza il legame tra città e campagna e rende concreto il valore dell’agricoltura italiana, contrastando l’omologazione del cibo e la concorrenza sleale”.

Il Mercato di Campagna Amica di Forlì continua così a essere un punto di riferimento per chi sceglie ogni giorno un’alimentazione di qualità, sostenibile e legata al territorio, trasformando la spesa in un gesto consapevole e partecipato.

