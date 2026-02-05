Forlì, Mercato di Campagna Amica, un febbraio ricco di iniziative

Il mese di febbraio porta con sé un calendario ricco di iniziative al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale dell’Appennino 16, che continua a rappresentare un presidio stabile di agricoltura locale, socialità e cultura del cibo. Anche nelle settimane invernali il mercato si conferma uno spazio vivo, capace di unire la qualità dei prodotti agricoli del territorio a momenti di incontro, approfondimento e partecipazione aperti a tutta la cittadinanza.

Ogni venerdì e sabato, dalle 8.00 alle 13.30, i produttori agricoli di Campagna Amica accoglieranno i consumatori con una proposta che racconta la Romagna attraverso i suoi sapori: prodotti stagionali, filiera corta, trasparenza e un rapporto diretto che restituisce valore al lavoro delle aziende agricole.

“Il mercato è il luogo in cui l’agricoltura incontra la comunità – afferma il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, Massimiliano Bernabini – qui si costruisce fiducia, si difende il reddito delle imprese e si promuove un modello di consumo consapevole che tutela l’ambiente, la salute e l’identità del nostro territorio”.

Nel corso del mese sono previste diverse giornate dedicate all’incontro con i produttori, in programma venerdì 6, 13 e 20 febbraio e sabato 28, occasioni per conoscere da vicino le aziende agricole, scoprire la stagionalità dei prodotti e comprendere il valore economico e sociale della filiera agricola locale.

Il calendario si arricchisce poi di appuntamenti tematici. Sabato 7 febbraio spazio alla tradizione con il laboratorio dedicato al Carnevale, pensato per riscoprire usanze, sapori e preparazioni tipiche legate alla cultura contadina, in un’ottica di trasmissione delle conoscenze e valorizzazione delle radici locali.

Non mancherà un momento dedicato all’affettività e alla convivialità con San Valentino, sabato 14 febbraio, quando il mercato diventerà un luogo dove trovare idee originali e sostenibili per celebrare la festa degli innamorati attraverso prodotti agricoli autentici e di qualità.

Grande attenzione anche al benessere e agli stili di vita sani con l’iniziativa “Sport e Cibo Giusto” di sabato 21 febbraio, che unirà attività motoria, informazione e alimentazione consapevole, con una camminata, un incontro con il posturologo e un agriperitivo finale, sottolineando il legame profondo tra salute, movimento e corretta nutrizione.

Chiude il mese l’appuntamento di venerdì 27 febbraio, con il Punto di ascolto Epaca, un servizio di informazione e supporto a disposizione dei cittadini e delle imprese agricole, a conferma del ruolo del mercato come luogo di servizio e prossimità.

“Campagna Amica è molto più di un mercato – evidenzia il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, Alessandro Corsini –. È un progetto che mette al centro le persone, rafforza il legame tra città e campagna e rende concreto il valore dell’agricoltura italiana, contrastando l’omologazione del cibo e la concorrenza sleale”.

Il Mercato di Campagna Amica di Forlì continua così a essere un punto di riferimento per chi sceglie ogni giorno un’alimentazione di qualità, sostenibile e legata al territorio, trasformando la spesa in un gesto consapevole e partecipato.