Forlì, Mercato di Campagna Amica: sabato inaugura la nuova sede

In viale dell’Appennino 16 inaugura il Mercato di Campagna Amica. Appuntamento a sabato 20 aprile a partire dalle 8. Tutte le aziende di Campagna Amica saranno presenti con i loro prodotti a chilometro zero, pronte ad offrire una vasta gamma di delizie fresche e genuine. Il Mercato di Campagna Amica di Forlì è un vero e proprio scrigno di tesori, dove tradizione e innovazione si fondono per offrire ai cittadini prodotti di altissima qualità che arricchiscono le nostre tavole.

Alle 10 andrà in scena la cerimonia di inaugurazione della nuova sede: alla presenza delle autorità guidate dal sindaco Gianluca Zattini. Il mercato continua ad osservare aperture nei giorni ed orari consueti: venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.30.