Forlì, mentre è agli arresti domiciliari filma e prende in giro su TikTok le forze dell’ordine che lo controllano: dirottato in carcere

Incurante delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per gravi reati commessi nel Sud Italia, misura che stava scontando in un’abitazione in centro a Forlì un 33enne di origini campane usava il proprio telefono cellulare per comunicare con altri pregiudicati, mediante dirette video sulla piattaforma TikTok e pubblicando, sulla medesima applicazione web, video in cui immortalava i controlli delle Forze di Polizia, denigrando l’operato dei militari attraverso canzoni neomelodiche postate in sottofondo.

A seguito delle indagini dei Carabinieri della Stazione di Ronco, che accertavano le violazioni delle prescrizioni, il giudice ha deciso per l’aggravamento della misura, revocando gli arresti domiciliari e applicando la misura della custodia cautelare nel carcere di via della Rocca.