Forlì, Menabo Group festeggia 40 anni: “Lo scambio generazionale è il nostro motore creativo”

Menabò Group chiude il 2024 con un + 16% di fatturato e si prepara a celebrare i suoi primi 40 anni di attività. Nata a Forlì nel 1985, l’agenzia ha saputo evolversi nel tempo, costruendo partnership di lunga durata con realtà nazionali e internazionali come Amadori, Ferretti Group, Vivisol e Sanko, leader globale del denim. “Da Forlì al mondo”, la storia di Menabò, guidata da Stefano Scozzoli, Elisa Ravaglia, Gianluca Rondoni e Andrea Masotti, è una storia di entusiasmo e di coraggio. La storia di chi, conservando le proprie radici in un territorio di provincia, ha scelto di non porre limiti ai propri orizzonti. Oggi più di un quarto del fatturato dell’agenzia deriva da clienti esteri.

“Quarant’anni sono un bellissimo risultato e festeggeremo con eventi sul territorio dedicati ai grandi temi della comunicazione di oggi”, dice Stefano Scozzoli, fondatore e presidente di Menabò. L’agenzia è nata nel 1985 in quello che era poco più di un sottoscala e nel tempo si è trasformata diventando una realtà internazionale forte e riconosciuta. “Siamo sempre rimasti a Forlì, nostro quartier generale, ma questo non ci ha impedito di lavorare al fianco di aziende globali che si affidano alla nostra competenza per comunicare i loro prodotti più innovativi”.

Per essere così longevi, contano le relazioni significative e durature con i clienti ma anche la capacità di restare al passo con i tempi in un settore in continua evoluzione. “A supporto dei professionisti e delle professioniste che fanno parte di Menabò – continua Scozzoli – abbiamo integrato da tempo una Academy di formazione interna, “Teaching in Agency”, che nell’ultimo anno ha messo al centro l’intelligenza artificiale, garantendo al team gli strumenti e le competenze necessari per padroneggiare questa nuova, grande trasformazione”.

L’agenzia conta oggi 40 collaboratori, un mix di talenti, spesso di rientro da esperienze nelle grandi città o all’estero, che hanno scelto Menabò per la possibilità di misurarsi su progetti di alto livello senza allontanarsi dalla Romagna. “Abbiamo professionisti che lavorano con noi da oltre 20 anni e professionalità più giovani che si sono aggiunte più di recente – spiegano Elisa Ravaglia e Gianluca Rondoni – questo scambio generazionale aperto è il nostro motore creativo, quello che ci permette di interpretare con esperienza e freschezza la personalità dei nostri clienti.”

“Il nostro sguardo sulle peculiarità dei nostri clienti – dice Andrea Masotti – ci permette di essere i partner ideali per lo sviluppo di prodotti e processi che cambiano i paradigmi, specialmente nei settori dell’ingredient branding”. Un esempio? La partnership con la olandese Re&Up, una circulartech company con una ricetta innovativa per il riciclo di materiali tessili.