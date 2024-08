Forlì, maxi-incendio nella notte in un capannone con mezzi agricoli e rimorchi VIDEO

I Vigili del fuoco di Forlì, Faenza e Cesena sono intervenuti poco dopo l’una della notte tra venerdì e sabato in via Ghibellina a Forlì per l’incendio di un capannone agricolo con svariati trattori e rimorchi all’interno. I soccorritori, giunti con oltre 20 operatori e 7 automezzi (2 autopompe, 3 autobotti, una autobotte chilolitrica, un autofurgone di supporto), hanno operato a lungo per mettere sotto controllo l’incendio e circoscriverlo, evitandone la propagazione all’abitazione, ad un altro capannone ed alla vegetazione limitrofi. Le operazioni sono proseguite fino all’alba per completare lo spegnimento. Nessuna persona coinvolta, ma ingenti i danni all’edificio ed ai mezzi in deposito. Presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.