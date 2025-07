Forlì, maxi controlli nel centro storico: denunce e sanzioni

FORLI’. Un rimpatrio per assenza di permesso di soggiorno, sessantasei persone identificate, controlli a tappeto negli alloggi Acer, una denuncia per occupazione abusiva e diversi soggetti sanzionati per possesso di sostanze stupefacenti, ubriachezza molesta e bivacco in luogo pubblico. È questo il bilancio di una serie di controlli straordinari effettuati nei giorni scorsi dall’Unità Centro Storico e Antidegrado del Corpo di Polizia Locale e voluti dall’Amministrazione comunale di Forlì, nel cuore del centro storico cittadino.

«Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno e la determinazione che stanno mettendo in campo per rendere il nostro centro storico sempre più sicuro e accogliente per i nostri cittadini», dichiara l’assessore con delega alla sicurezza, Luca Bartolini. «Come avevamo richiesto, i nostri agenti in borghese hanno rafforzato i controlli e i presidi di sicurezza in tutto il centro storico, con l’obiettivo di combattere e prevenire ogni situazione di degrado e illegalità. Ne sono la riprova i controlli e le sanzioni elencate in premessa, che hanno interessato gli alloggi Acer ma anche molti individui che stazionano a ridosso di Piazza Saffi. Tra questi, uno è stato sanzionato perché in possesso di sostanze stupefacenti, altri due sono stati fermati e multati per ubriachezza molesta mentre ad altre due persone è stata elevata la sanzione per bivacco abusivo».

«Ma non è tutto - aggiunge l’assessore Bartolini - sono proseguiti anche i controlli congiunti da parte del personale della Sezione Annonaria della Polizia Locale e dell’AUSL igiene alimenti e veterinaria. Gli agenti hanno elevato, per uno degli esercizi commerciali verificati, due diffide amministrative per la mancata esposizione dei prezzi e degli orari di apertura e chiusura al pubblico, mentre l’AUSL ha riscontrato diverse violazioni in materia di abilitazione alla manipolazione di alimenti. Continuano i presidi e i controlli sempre più stretti, al fine di preservare il centro storico e i suoi frequentatori da soggetti che vi si recano con il solo scopo di portare degrado e criminalità.»

«Proseguiremo nella nostra attività di monitoraggio del centro storico con la massima attenzione e determinazione - aggiunge il Comandante della Polizia Locale, Claudio Festari - controllando gli immobili, le attività economiche e soprattutto le eventuali violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e ai codici civile e penale. La sicurezza dei cittadini e il decoro del centro storico di Forlì sono una nostra assoluta priorità».