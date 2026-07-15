Forlì, maxi controlli della Polizia: arrestato l’autore della rapina fuori dal pub nel 2019

Oltre 1.500 persone e 550 veicoli controllati in pochi giorni. È questo il bilancio di una massiccia operazione di prevenzione e controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato a Forlì. Durante le verifiche, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato due persone destinatarie di ordini di carcerazione.

Tra gli arrestati spicca un volto noto alla cronaca locale, ritenuto responsabile di un violento episodio avvenuto in città nel dicembre del 2019. All’epoca, un giovane forlivese era stato accerchiato, aggredito e rapinato all’esterno di un pub. Le indagini della Polizia, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze dei presenti, avevano permesso di identificare il gruppo di aggressori, composto da tre persone, tra cui un minorenne e una ragazza.

A distanza di anni, la giustizia ha fatto il suo corso: uno dei componenti della banda è stato condannato in via definitiva a oltre tre anni di reclusione per i reati di rapina, lesioni personali e calunnia. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato proprio a Forlì e lo hanno condotto in carcere per espiare la pena.