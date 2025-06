Forlì, maxi cantieri in via Bertini, modifiche alla viabilità

FORLI’. Partirà lunedì 25 agosto a Forlì in via Bertini, in prossimità della rotonda fra via Balzella e via Solombrini, il maxi cantiere per i lavori di ottimizzazione e rafforzamento delle reti idriche e gas cittadine che vedrà coinvolti Unica Reti, Comune e Hera. L’opera, finanziata con fondi PNRR per circa 1 milione di euro, andrà a potenziare e riqualificare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in una delle zone più fragili della città di Forlì, caratterizzata storicamente da una rete fognaria sottodimensionata. Ad occuparsene sarà Unica Reti, società pubblica proprietaria delle reti idriche e gas della provincia di Forlì-Cesena. Contestualmente saranno potenziate la fognatura nera, le reti dell’acquedotto e riqualificate le reti gas a cura del Gruppo Hera.

I lavori, della durata di circa sei mesi, inizieranno il 25 agosto con l’importante intervento, a cura di Unica Reti, di potenziamento della rete fognaria bianca, soggetta in quest’area a ricorsivi allagamenti (l’ultimo dei quali il 20 maggio scorso). Sarà posata una maxi condotta in vetroresina, materiale altamente performante, del diametro di 150 cm (rispetto agli attuali 60 cm), con una portata di 6 volte più grande, che grazie alle sue notevoli dimensioni sarà in grado di fronteggiare gli eventi meteo estremi, fungendo anche da vasca di laminazione per la gestione delle acque piovane. Il progetto, inoltre, garantirà l’alleggerimento della dorsale fognaria esistente per acque meteoriche di via Solombrini/via Balzella, con conseguente beneficio su tutta la rete fognaria dell’isolato, riducendo drasticamente le frequenti sofferenze idrauliche registrate in passato in tutto il quartiere di Coriano.

“Questa è un’opera strategica per Forlì, che incide profondamente sulla sicurezza di un intero isolato. La nuova maxi fogna di via Bertini, infatti, rivoluzionerà la potenza, la velocità e la capacità di scarico delle acque piovane di chi vive e lavora in una delle zone più fragili della città, vittima di ricorsivi allagamenti” – dichiara il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. “La tubazione esistente, del diametro di 60 cm, verrà sostituita con un’infrastruttura molto più moderna ed efficiente, due volte e mezzo più grande di quella attuale, del diametro di 150 cm, capace di agire da super collettore delle acque meteoriche. Questo progetto” - aggiunge Zattini – “rappresenta la risposta migliore ai nuovi scenari emersi dopo il maggio 2023, che hanno evidenziato l’inadeguatezza dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche del nostro territorio. Ecco perché ne abbiamo voluto condividere i benefici, il cronoprogramma e gli inevitabili disagi con il Comitato di Quartiere, le Associazioni di Categoria, i pubblici esercizi, i poli scolastici e i singoli commercianti che operano in questo tratto di strada. Siamo consapevoli che si tratta di un cantiere invasivo ma, prima di tutto, la nuova fogna di via Bertini è un’opera improcrastinabile, una grande opportunità e un investimento che guarda al futuro e alla sicurezza della nostra comunità.”

“Si tratta di un progetto – aggiunge Stefano Bellavista, Presidente di Unica Reti – che potenzierà la portata d’acqua delle tubature in quella zona, e che siamo riusciti a presentare nei tempi necessari per accedere ai fondi del PNRR. Il tema delle acque meteoriche lo conosciamo bene, e non solo dall’alluvione, avendo censito a partire dal 2021 il sistema di reti per la loro raccolta nei 30 Comuni soci. È proprio in funzione di quella mappatura che la Struttura commissariale ci ha successivamente coinvolto nella ricostruzione; e grazie al PNRR riusciremo a finanziare 6 progetti sul territorio, incluso questo, per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Per quanto riguarda il cantiere in via Bertini, anche per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, abbiamo voluto lavorare in tandem con Hera, concordando con loro il cronoprogramma dei lavori e affidandoci alla stessa impresa esecutrice, peraltro locale”.

“In un’ottica di ottimizzazione dei lavori e di riduzione dei disagi per la cittadinanza, si approfitterà della necessaria chiusura al traffico del tratto di via Bertini per effettuare importanti interventi da parte di Hera e Inrete Distribuzione Energia, gestori rispettivamente del Servizio Idrico Integrato e della distribuzione gas, atti a migliorare l’efficienza e la funzionalità delle reti - precisa il direttore Centrale Reti del Gruppo Hera Alessandro Baroncini - Questi lavori interesseranno le reti di fognatura nera, acqua e gas e si articoleranno in due tipologie: da un lato, opere direttamente connesse alla costruzione della nuova dorsale (realizzazione di un nuovo collettore di rete fognaria nera, finalizzato a garantire la separazione tra acque nere e acque meteoriche, con contestuale rifacimento degli allacciamenti esistenti); dall’altro, interventi già pianificati per la sostituzione delle condotte di distribuzione di acqua e gas e il rifacimento di tutti gli allacciamenti delle utenze lungo il tratto interessato. Le attività saranno coordinate da Heratech, la società di ingegneria di Hera, che avvierà i lavori a partire dalla rotatoria tra via Bertini, via Solombrini e via Balzella.”