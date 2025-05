Forlì, Mattia Bolognesi nuovo presidente della Round Table 6

È stato scelto Mattia Bolognesi, consulente tecnico commerciale di 32 anni, come nuovo presidente della Round Table 6 Forlì, per l’anno sociale 2025-2026, particolarmente importante poiché si celebrerà il sessantesimo di fondazione della Tavola. La decisione sul nome di Bolognesi è stata assunta dalla tradizionale Assemblea dei soci, svoltasi nei giorni scorsi a Palazzo Albicini presso il Circolo Aurora. Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo per il prossimo anno, il presidente uscente Luca Zagnoli ha relazionato sul suo anno di attività.

“È stato un anno ricco di soddisfazioni - ha affermato Zagnoli - in cui ho avuto modo di conoscere persone meravigliose con le quali abbiamo raggiunto ottimi risultati, sia in termini di service sia come eventi organizzati. Non è poi mancato il prezioso supporto delle altre Tavole di III Zona con le quali abbiamo creato bellissime sinergie e relazioni di qualità. Ringrazio ancora tutto il mio Consiglio Direttivo per il supporto e la disponibilità che mi hanno fornito nel corso dell’anno, e faccio a Mattia Bolognesi il mio in bocca al lupo per l’anno che verrà, con la consapevolezza che saprà dedicare alla Round Table tutte le attenzioni e la dedizione necessarie al prosieguo di una delle storie di associazionismo che certamente hanno segnato la nostra città di Forlì”.

Ha poi preso la parola il neoeletto presidente Mattia Bolognesi: “Sono onorato della fiducia che i soci hanno riposto in me. È un ruolo di grande responsabilità che, oltretutto, coincide con l’avvento del sessantennale della nostra storica tavola di Forlì, perciò percepisco il tutto come un grande stimolo a fare il meglio possibile ed a crescere ulteriormente a livello umano”.

Bolognesi ha poi presentato il nuovo Consiglio direttivo che sarà composto da: Oleksandr Zaikin, in qualità di vicepresidente, Luca Zagnoli, come past president, Dimitri Drudi (corrispondente di Tavola), Federico Della Porta (tesoriere) Leonardo Alucci (segretario), Federico Zappia (social manager) e dai consiglieri Niccolò Baldini, Alessandro Di Gioia, Filippo Sintini, Denis Brighi, Matteo Sangiorgi.

I soci attivi, inoltre, hanno scelto Matteo Matteis e Francesco Valpiani come “membri d’onore” della Tavola per l’anno sociale 2025-2026. L’attuale presidente Zagnoli sarà ancora in carica fino a giugno, quando si chiuderà ufficialmente l’anno sociale 2024-2025.