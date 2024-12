Forlì. Mattia Altini è il nuovo direttore dell’ospedale Morgagni Pierantoni, va in pensione Giorgio Martelli

Sarà Mattia Altini a sostituire Giorgio Martelli, che andrà in pensione il 31 dicembre, alla direzione dell’ospedale Morgagni Pierantoni. Un gradito ritorno a casa per Altini, forlivese doc, che nel 2022 aveva lasciato l’Ausl Romagna per un incarico regionale nelle vesti di responsabile del settore dell’assistenza ospedaliera. «Cercherò di concludere le attività che ho incorso in Regione e prenderò servizio il prima possibile - afferma Altini -. Dovremmo negoziare con la Regione una forma di passaggio di consegne. Sono molto contento per due ragioni: perché Forlì è casa mia e poi perchè la mia esperienza in Romagna è stata straordinaria. E’ un territorio che mi ha visto crescere prima con l’esperienza dell’Irst di Meldola poi come direttore sanitario Ausl. Nel lontano 2005 ho inizato la parte gestionale per l’Irst proprio in ospedale a Forlì perché l’Istituto non era ancora partito. Tornare 20 anni dopo ha un significato per me anche emotivo, ringrazio molto il direttore generale Tiziano Carradori di avermi dato questa opportunità, perché era discrezionale l’utilizzo della graduatoria».

Mattia Altini accede al ruolo di direttore dell’ospedale forlivese in virtù di una graduatoria aperta quando si verificò la necessità di nominare un nuovo direttore di struttura complessa per l’ospedale di Rimini. «Dopo essere andato via dall’Ausl Romagna ho partecipato ad un bando per direttore a giugno 2023, quindi ero dentro una graduatoria e Carradori considerato il pensionamento di Martelli ha utilizzato quella graduatoria, era un’opzione discrezionale per questo lo ringrazio». Il concorso per direttore di struttura complessa nel 2023 è stato vinto da Francesca Raggi, attuale direttrice dell’ospedale di Rimini. Dietro a lei in graduatoria c’erano Roberto Bentivegna e Mattia Altini. Bentivegna ricoprendo già analogo ruolo a Ferrara ha rifiutato spianando così la strada a Mattia Altini, che è pronto a tornare in Romagna e a lavorare in quel territorio che in passato gli ha regalato grandi soddisfazioni. Il direttore dell’Ausl Romagna Carradori ha quindi affidato l’incarico di “direttore della struttura complessa U.O. direzione medica presidio ospedaliero di Forlì” ad Altini, l’Azienda per la sua assunzione nel 2025 prevede un esborso di circa 165mila euro tra competenze fisse, competenze accessorie, esclusività, oneri e Irap.