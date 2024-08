Forlì, matrimoni in calo

Tra i forlivesi cala il desiderio di convolare a nozze, mentre non decolla la possibilità di scegliere come location il San Giacomo e il San Sebastiano per il giorno del sì. Dall’inizio dell’anno, infatti, non è stato celebrato nessun matrimonio all’interno di queste due cornici che generalmente ospitano mostre o eventi. Comunque, i matrimonio sono in diminuzione rispetto al 2023 e agli anni immediatamente successivi alla pandemia, che aveva costretto le giovani coppie a rinviare le nozze a seguito delle limitazioni per evitare la diffusione dei contagi. Nei primi sette mesi del 2024, ovvero al 31 luglio, sono stati celebrati 97 riti civili (l’anno precedente, alla stessa data, sono stati 137). In discesa anche i matrimoni religiosi, quest’anno se ne contano 27 contro i 40 del 2023. Dall’indagine, però, emerge che i forlivesi si sono sposati meno rispetto all’anno precedente ma che per il 2024 hanno scelto di posticipare la data ai mesi più “freschi” visto che comunque la bella stagione negli ultimi anni è arrivata fino all’autunno.

I dati del 2024 e quelli del 2023 sono, invece, in linea per quanto riguarda le unioni civili : al 31 luglio di quest’anno ne è stata celebrata una, due nello stesso periodo del 2023.