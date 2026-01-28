Forlì, masso sull’ostello a Tredozio: venerdì arriveranno i tecnici della Regione

«Aspettiamo la relazione geologica dei professionisti che sono intervenuti ieri (oggi, ndr) e quella sulle condizioni dell’edificio, che non ha avuto danni strutturali gravi e soprattutto aspettiamo il sopralluogo dei tecnici della Regione previsto venerdì mattina. Dopo sapremo meglio cosa fare e come procedere con urgenza».

Il sindaco di Tredozio, Giovanni Ravagli, interviene all’indomani del crollo del masso sull’ostello comunale, che lunedì mattina è caduto danneggiando una parete della struttura che fortunatamente era chiusa, quindi vuota.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale