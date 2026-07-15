Forlì, Massimiliano Scalzulli guida ancora UniBoat al trionfo

L’eccellenza dell’Università di Bologna torna a dominare la scena internazionale della nautica sostenibile. Per il quinto anno, il team UniBoat dell’Alma Mater ha trionfato nella “Energy Class” alla Monaco Energy Boat Challenge, la più prestigiosa competizione mondiale di categoria ospitata dallo Yacht Club di Monaco, che ha visto sfidarsi 42 atenei da tutto il globo. A guidare il successo, a bordo del catamarano elettrico “Futura”, è stato il ventunenne forlivese Massimiliano Scalzulli, pilota alla sua seconda esperienza in scuderia.

Una rimonta da campioni

La vittoria di Futura non è stata una passeggiata, ma il frutto di una prova di forza mentale e tecnica. La competizione si è articolata su quattro prove cruciali: velocità, durata, slalom e il testa a testa “1vs1”. «Un risultato tutt’altro che scontato – racconta il pilota Massimiliano Scalzulli –. Ci siamo presentati al penultimo giorno di gara un po’ timorosi, visto che nella prova di durata, che testa la tenuta della batteria, eravamo arrivati terzi. Ma non ci siamo arresi e abbiamo rimontato».

Il motore dell’innovazione

Dietro questo successo c’è il lavoro instancabile di una ventina di studenti della Facoltà di Ingegneria, capaci di progettare e realizzare l’imbarcazione interamente da zero. Il team UniBoat è una macchina perfetta divisa in cinque reparti strategici: marketing per la ricerca degli sponsor; logistica per la gestione degli spostamenti; idrodinamica che si è focalizzata sulla progettazione delle eliche; powertrain per la gestione dell’energia, dalla batteria al motore e, infine, il reparto strutture dedicato alla progettazione delle componenti meccaniche. «Credo che questo progetto sia fondamentale – conclude Scalzulli – perché permette a noi studenti di fare pratica vera, mettendo le mani su qualcosa di concreto e tangibile. Il livello della competizione è destinato a crescere. Dal prossimo anno gli organizzatori introdurranno persino le qualificazioni ufficiali».

Prossimi impegni

Per il team UniBoat, però, il futuro è già domani. Finita la festa a Monaco, l’obiettivo si sposta a ottobre per la “Sardinia Innovative Boat Week” a Cagliari, nelle acque che ospitano la base di Luna Rossa. La sfida per la nautica del futuro continua.