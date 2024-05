E’ stato fissato per domani alle 15 in Duomo il funerale del 26enne fotografo Nicolò Ulivi, morto venerdì in un drammatico incidente stradale. Da domani pomeriggio sarà possibile dargli l’ultimo saluto alla camera mortuaria da dove martedì partirà alle 14.30 per la Cattedrale dove tanttismi amici vorranno stringersi al dolore dei genitori Deris e Albertina.