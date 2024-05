Forlì, martedì arriva Giuseppe Conte, ma la diocesi nega i locali della parrocchia: “No a iniziative divisive”

Il Movimento 5 Stelle annuncia la visita di Giuseppe Conte a Forlì martedì 21 maggio, ma la diocesi nega i locali della parrocchia. L’evento secondo l’annuncio dei 5 Stelle avrebbe dovuto tenersi dalle 11 alle 13 presso la Parrocchia Santa Maria del Voto ai Romiti, situata in Via Firenze 75. Invece a stretto giro di posta è arrivato il “no” della diocesi.

“Iniziative divisive”

Così la nota della diocesi: “Diversamente da quanto comunicato da alcuni mezzi di informazione, martedì 21 maggio non ci sarà ai Romiti l’incontro con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che avrebbe dovuto consegnare alla parrocchia una donazione di 150 mila euro. Anche recentemente il Vescovo, Mons. Livio Corazza, aveva ribadito ai sacerdoti il divieto di concedere i locali parrocchiali per iniziative di carattere politico”.

“A meno di 20 giorni dalle elezioni - afferma il vicario generale, Mons. Enrico Casadei, sentito il Vescovo diocesano - iniziative di questo tipo possono diventare estremamente divisive, cosa che non possiamo consentire”.

La donazione di 150mila euro

Conte sarà presente per firmare davanti a un notaio una donazione di 150mila euro destinata alla costruzione di un impianto sportivo polivalente per bambini e ragazzi. “Questo gesto - si legge nella nota dei 5 Stelle - rappresenta un importante contributo alla comunità locale e un investimento significativo per promuovere lo sport e il benessere dei giovani. Durante l’evento, verrà anche raccolta la firma di Don Loriano per formalizzare la donazione. Saranno presenti i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, la consigliera regionale Silvia Piccinini, i candidati alle elezioni europee Sabrina Pignedoli, Ugo Biggeri, Martina Pluda e Giacomo Zattini, nonché i candidati locali di Cesena e Forlì”.

“È importante ricordare - prosegue la nota - che la provincia di Forlì-Cesena ha beneficiato di tre progetti (uno a Cesena) finanziati grazie alla riduzione degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e alla votazione della base che ha approvato queste iniziative.

Sarà presente anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, al quale è stato finanziato con 180mila, sempre con le restituzioni dei parlamentari, il ripristino della Sala Polifunzionale sita in Via Locchi n. 9. Inoltre, parteciperà il candidato di coalizione sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Graziano Rinaldini”.