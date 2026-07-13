Forlì, Marino Bartoletti incanta la Rocca di Ravaldino con il suo omaggio a Lucio Dalla

Una Rocca di Ravaldino da tutto esaurito ha fatto da cornice al grande successo di “Caro Lucio ti scrivo”, l’appuntamento della rassegna Arena Rocca Estate che domenica 12 luglio ha visto protagonista Marino Bartoletti. Il celebre giornalista forlivese è tornato nella sua città natale per presentare il libro dedicato alla lunga amicizia con il cantautore bolognese, regalando al pubblico una serata magica tra aneddoti personali, emozioni e tanta musica. Ad accompagnarlo sul palco è stato il Duo Idea, che ha alternato gag e intrattenimento all’esecuzione dei brani più amati di Dalla, trasformando la platea in un grande coro collettivo.

L’evento ha assunto i contorni di una vera e propria festa di comunità, celebrata con entusiasmo sia dalle istituzioni che dallo stesso protagonista. Il vicesindaco con delega alla Cultura, Vincenzo Bongiorno, ha espresso profonda gratitudine per una serata che fa bene al cuore e alla mente all’insegna della socializzazione, definendo Bartoletti un figlio illustre di Forlì. Visibilmente commosso anche il giornalista, che ha ricordato come proprio di fronte alla Rocca sia nato e cresciuto, descrivendo l’appuntamento come un duplice e orgoglioso ritorno a casa in cui le canzoni di Lucio hanno fatto da collante vitale per esaltare il sentimento della “forlivesità”.