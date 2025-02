Forlì, marciapiedi e strade danneggiate dall’alluvione: al via il piano di recupero

Lavori per 2,8 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale per il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi colpiti dall’alluvione del 2023. Il progetto del Comune sta per entrare nella sua fase operativa, prevista per marzo. Intanto è pronta la lista delle strade interessate dai lavori dopo i sopralluoghi dei tecnici. Le risorse arrivano dalla struttura (ordinanza 13/2023) del commissario straordinario alla ricostruzione per interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali. Dunque il progetto si occupa del rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica orizzontale e del ripristino dei marciapiedi sul territiro comunale. In quest’ultimo caso si procederà in alcune zone alla rimozione e realizzazione di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso, in altre zone alla demolizione totale degli esistenti marciapiedi e con la costruzione degli stessi con massetto di fondazione in calcestruzzo armato. La direzione lavori potrebbe decidere di intervenire anche in strade limitrofe. Sono 19 le arterie dove è prevista la manutenzione straordinaria dei tappeti di usura, oltre che ad eventuali bonifiche della massicciata stradale: via Zampeschi (da via Servadei a via Oriziana e poi da via Oriziana a via Trentola), via Borgo Sisa (circa il 70% della superficie), via Della Croce, via dei Molini, parcheggio dell’Argine (con il ripristino stecca di parcheggi finale verso Villa Serena), via Rio Cozzi, viale Roma (tratta via Seganti-via Lido comprese rotatorie Seganti-Bidente), via Bevano, via Colonnelli Antenore, via Fiume Rabbi, rotatoria Paty Samuel, via degli Spalti, via Maceri Malta, viale Bologna parcheggio civico 302/304, via Lunga (solo zona interna, vicino a via Val Posina e via Val Lagarina), via Val Lagarina, via Val Posina, via Val D’Astico. Per quanto riguarda i marciapiedi invece, individuate 16 zone: via Padulli, via Isonzo (nei tratti ammalorati, circa 50% della superficie), via Drisko, via Monte Calvario, via Valstagna, via Domokos (da via Gorizia a sottopasso), via Carso (escluso parcheggio), via Val Lagarina, via Valdastico, via Valposina, via Bainsizza, via Edolo, via Monte sei Busi, via Glorie Garibaldine (civici pari fino a via del Calvario), via Pelacano (circa il 50% della superficie, nei tratti ammalorati), rotatoria Bologna/Padulli (esclusa asfaltatura). L’importo compessivo dell’intervento è pari a 2 milioni 831mila 549,75 euro.