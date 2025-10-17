Forlì, marchio De.Co.: Antonio Valentino fa vincere 500 euro al Liceo Artistico “Canova”

Si chiama Antonio Valentino lo studente della classe 4B del Liceo Artistico e Musicale Statale “A. Canova” che, con il suo progetto, ha vinto il concorso di idee finalizzato all’ideazione e creazione del marchio di denominazione comunale di origine De.C.O., bandito lo scorso 10 marzo 2025 dall’Amministrazione Comunale di Forlì.

Il progetto creativo e concettuale, valutato da una Commissione di esperti, si è distinto per originalità, riconoscibilità ed efficacia comunicativa, rispecchiando pienamente gli obiettivi e i valori promossi dal concorso ed ha ottenuto un punteggio pari ad 88/100.

Valentino è stato premiato giovedì mattina dal Presidente della Commissione temporanea De.C.O. Kevin Bravi, durante un breve momento di ringraziamento presso la Sala del Consiglio Comunale, alla presenza degli assessori Bassi e Casara, del servizio sviluppo economico e attività produttive del Comune di Forlì e della dirigenza scolastica del Canova.

All’istituto superiore è stato anche riconosciuto un premio in denaro pari ad € 500,00 (cinquecento/00 euro), da utilizzarsi per l’acquisto di attrezzature e/o sussidi per la didattica.

“Congratulazioni ad Antonio e a tutta la classe 4B per l’impegno e la qualità del lavoro svolto - ha dichiarato Bravi - siamo pronti a questo punto per attivare il percorso di marketing territoriale volto a valorizzare l’identità riconosciuta di un prodotto territoriale locale, aumentando così la visibilità e l’appeal del territorio forlivese. Dopo aver provveduto a registrare il marchio, nei prossimi mesi la Commissione si insedierà per valutare alcune proposte e la storicità di specialità enogastronomiche e prodotti tipici tradizionali dell’artigianato locale.”