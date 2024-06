Forlì, maratona oratoria in piazza Saffi contro la situazione nelle carceri

Anche la Camera penale della Romagna in campo per sensibilizzare i cittadini sulla difficile situazione che si vive nelle carceri italiane. L’Unione delle Camere penali italiane ha deciso di mobilitarsi per far conoscere questa situazione e la sezione Romagna ha subito risposto. Domani in piazza Saffi è in programma una maratona oratoria dalle 10 alle 13: sarà improvvisato uno “speaker’s corner” a cui si alterneranno giuristi, politici locali «e chiunque vorrà con noi – si legge in una nota del direttivo della Camera Penale della Romagna – contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione inumana dei detenuti, sul degrado della realtà carceraria nella quale si vedono costretti a svolgere la propria attività lavorativa gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori tutti, sulle inefficienze del sistema, sulle mancate riforme e l’irresponsabile indifferenza della politica alla quale chiediamo di porre rimedio a questa grave situazione adottando, con estrema urgenza, provvedimenti di clemenza come l’indulto, o anche restitutori delle sofferenze indebitamente inflitte ai detenuti, come la liberazione speciale anticipata, oltrechè di implementare le risorse di un sistema al collasso ed incapace di ogni funzione trattamentale e rieducativa».