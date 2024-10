Forlì, Manes nuovo amministratore unico di ForliFarma

Vittorio Manes, avvocato forlivese di cinquant’anni, è il nuovo amministratore unico di ForliFarma. L’assemblea dei soci di Livia Tellus l’ha nominato oggi all’unanimità. Manes assume l’incarico dopo le dimissioni del suo predecessore, Luca Pestelli, candidato alle prossime elezioni regionali.“ Buon lavoro all’avvocato Manes - dichiara l’assessore Vittorio Cicognani - in lui e nel suo operato riponiamo piena fiducia per continuare in un percorso proficuo di gestione e crescita delle nostre farmacie al servizio dei cittadini”.

“Sono onorato di aver ricevuto l’incarico di amministratore Unico di ForliFarma - dichiara Manes - che ho accettato con grande spirito di servizio per far crescere ulteriormente questa realtà, sia sotto il profilo dei servizi offerti alla cittadinanza, sia sotto quello della valorizzazione dei propri dipendenti e collaboratori. Ringrazio Luca Pestelli per il proficuo ed apprezzato lavoro svolto, caratterizzato in particolare dall’apertura di due nuove farmacie a Villanova e a San Leonardo, oltre che dall’ampliamento dei servizi offerti alla collettività per la promozione e la tutela della salute”.