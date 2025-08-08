Forlì, maltrattamenti in famiglia: 49enne arrestato

Nella decorsa serata, i Carabinieri della Stazione di Ronco hanno arrestato un 49enne forlivese, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Aosta. Il provvedimento è riferito ad una condanna alla pena residua di un anno, 6 mesi e 14 giorni di reclusione, a seguito di condanna definitiva per i reati di “maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali dolose, resistenza a p.u., rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza”, commessi fino al gennaio 2025 in provincia di Aosta e Ravenna. L’uomo, al termine di una serie di accertamenti, nelle prime ore del pomeriggio è stato rintracciato in questo centro cittadino e, al termine delle formalità espletate per l’esecuzione dell’arresto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà il residuo pena disposto dall’Autorità Giudiziaria.