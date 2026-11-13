Forlì, maltrattamenti al nido: condannate a 2 anni e 4 mesi le due educatrici

Sono state condannate a due anni e quattro mesi di reclusione ciascuna le due educatrici di un asilo nido privato, finite a processo con l’accusa di maltrattamenti ai danni di bambini in tenerissima età. La sentenza di ieri mattina ha accolto integralmente la richiesta formulata dal pubblico ministero Emanuele Daddi al termine della sua requisitoria durante la scorsa udienza. Le motivazioni verranno depositate entro 15 giorni: se da un lato la difesa delle imputate predisporrà il ricorso in Appello una volta lette le carte, dall’altro le famiglie dei piccoli si dicono pronte a proseguire la battaglia giudiziaria e costituirsi nuovamente parte civile. Il verdetto è arrivato al termine di un iter processuale svoltosi con il rito abbreviato. La quantificazione della pena, pari a due anni e quattro mesi, nasce infatti dal calcolo previsto dal codice penale: si partiva da una base minima di tre anni per il reato di maltrattamenti, aumentata per le aggravanti legate alla reiterazione delle condotte e alla tenera età delle vittime, ma poi ridotta di un terzo proprio in virtù della scelta del rito alternativo.

Nel corso del dibattimento, l’avvocato Vittorio Manes, difensore delle due donne, aveva tentato di smontare l’impianto accusatorio. «Le mie clienti – spiega Vittorio Manes, avvocato difensore delle due educatrici – hanno sempre sostenuto di non aver commesso il reato di maltrattamenti per cui sono state sottoposte a processo a seguito di una denuncia sporta da parte di una dipendente che ha prestato servizio all’asilo da loro gestito per circa due mesi, durante i quali il rapporto di collaborazione ha presentato qualche criticità. Hanno sempre svolto con passione e professionalità il loro lavoro da quando hanno aperto l’asilo 13 anni fa dopo la laurea, senza mai aver ricevuto alcuna contestazione. Infine, dopo aver letto le motivazioni della sentenza, predisporremo l’atto d’appello e fino a quando non sarà emessa una sentenza di condanna definitiva dovrà vigere la presunzione di non colpevolezza come previsto dall’articolo 27 della Costituzione». Di segno opposto gli interventi degli avvocati di parte civile, Pietro Martines e Daniele Mezzacapo, che per circa due ore avevano rimarcato la gravità degli episodi contestati per conto delle sette famiglie coinvolte, avanzando una richiesta risarcitoria complessiva di 200mila euro (risarcimento che sarà poi stabilito dal Tribunale civile). «Siamo soddisfatti - dicono i legali delle parti civili -. Una sentenza che arriva al termine di un procedimento complesso e delicato».

L’indagine aveva preso il via nell’ottobre del 2025 grazie alla segnalazione dettagliata di una persona ritenuta estremamente attendibile, che aveva avuto modo di frequentare la struttura per ragioni professionali. I carabinieri, coordinati dalla Procura, avevano così avviato mirati accertamenti, avvalendosi anche di telecamere nascoste. Le immagini e i riscontri raccolti avevano delineato un quadro allarmante, fatto di comportamenti sistematicamente umilianti e lesivi dell’integrità fisica e psicologica dei bambini.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i piccoli venivano continuamente strattonati per le braccia, zittiti con mani o indumenti premuti sulla bocca per soffocarne il pianto e lasciati per ore con i pannolini sporchi. A ciò si aggiungevano punizioni sproporzionate e coercitive. In un caso un bimbo era stato legato al seggiolone fuori dalla sala mensa solo per non aver finito il pasto, mentre a un altro era toccata la stessa sorte per aver colpito un compagno con un cucchiaio di legno giocattolo. Tra le contestazioni figuravano anche la somministrazione forzata del cibo e la totale mancanza di rispetto per i precetti religiosi, come la carne di maiale fatta mangiare a un bambino di famiglia musulmana. Già nei mesi scorsi, data la gravità del quadro indiziario, il gip del Tribunale di Forlì aveva disposto per entrambe la sospensione dall’esercizio della professione per dodici mesi.