Forlì. Maltempo, il Comune spinge per i ristori e la Regione mappa i danni

Forlì
Il maltempo che ha colpito Forlì il 21 agosto scorso (foto Fabio Blaco)
Il maltempo che ha colpito Forlì il 21 agosto scorso (foto Fabio Blaco)

Mentre la città lavora senza sosta per superare le ferite lasciate dal violento fortunale dello scorso 21 agosto, Forlì si trova a fare i conti con i danni e con i tempi della burocrazia per ottenere i fondi necessari alla ricostruzione. La priorità assoluta resta la messa in sicurezza del territorio, con un occhio di riguardo alla ripartenza delle attività scolastiche e al ripristino degli spazi pubblici devastati dal maltempo.

Le squadre di intervento messe in campo dal Comune sono ancora mobilitate su più fronti per mettere in sicurezza il verde pubblico, a partire dagli istituti scolastici. L’obiettivo primario è garantire un rientro in aula sereno e privo di rischi in vista dell’imminente ripresa delle lezioni. Situazione complessa anche per i polmoni verdi della città: il Parco della Resistenza, tra le aree maggiormente colpite dalla furia del vento e della pioggia, rimane al centro degli interventi straordinari. Salvo imprevisti, la riapertura al pubblico è prevista entro i prossimi dieci giorni. «Ancora non abbiamo avuto riscontri dalla Regione sulla nostra richiesta di attivazione dello stato di emergenza, ma sappiamo che si è mobilitata – spiega l’assessore Giuseppe Petetta –. L’eventuale accoglimento di tale richiesta attiverà canali di finanziamento straordinari e procedure specifiche per il ristoro dei danni subiti anche dai cittadini. È questo ciò che più ci sta a cuore. Lo stato di emergenza darebbe una risposta concreta ai privati ma anche alle attività produttive colpite da questa catastrofe, aprendo le procedure ufficiali per i ristori. Il lavoro in queste settimane è stato tanto per far fronte alle conseguenze del maltempo e, per cause di forza maggiore, la manutenzione ordinaria è rallentata. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza».

Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano rassicurazioni sul pieno sostegno alle amministrazioni locali colpite. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile sta completando la mappatura dettagliata dei danni insieme ai singoli territori per definire l’entità economica dell’evento. «L’Agenzia sta completando la ricognizione insieme ai territori – dichiara la sottosegretaria regionale Manuela Rontini – in settimana contiamo ci venga consegnato il quadro completo con tanto di numeri. Questo per capire quale strumento utilizzare. Il tema, come già annunciato dal presidente Michele de Pascale, è che siamo vicino ai Comuni colpiti e vogliamo supportarli e questo non è in discussione, dobbiamo solo trovare la forma più opportuna».

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