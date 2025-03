Forlì, malore per Andrea Pucci mentre è in scena

FORLI’. Malore per Andrea Pucci ieri sera al PalaGalassi di Forlì. Il comico lombardo, 59 anni, dopo circa mezz’ora ha dovuto interrompere lo spettacolo “30 anni... e non sentirli”. Si è diretto dietro le quinte con il pubblico speranzoso di vederlo riapparire ma dopo un quarto d’ora è stato spiegato che non c’erano le condizioni per proseguire. Dallo staff si fa sapere che non si è trattato di un problema grave. Il 118 lo ha visitato sul posto e Pucci è potuto rientrare a Milano già in nottata. Lo spettacolo sarà riprogrammato.