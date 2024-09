Forlì, malore fatale per una 17enne

Una comunità sotto choc per la morte della 17enne Anna Valentini, colpita da un malore improvviso. Inutili i soccorsi e l’operazione a cui è stata sottoposta al “Bufalini” di Cesena. La giovanissima non ce l’ha fatta e lunedì alle 15 a Villanova, dove viveva con i genitori e il fratello maggiore, si svolgeranno i funerali. La salma partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale “Morgagni Pierantoni”. Una morta improvvisa che ha lasciato tutti sgomenti. La ragazza, infatti, non aveva patologie pregresse, non aveva accusato malesseri in precedenza, ha praticato atletica per anni e aveva appena iniziato a frequentare la Polisportiva Cava nella sezione ginnastica ritmica. Frequentava la classe quarta dell’istituto “Matteucci”, indirizzo sportivo. Il malore si era verificato alcuni giorni fa: i genitori sono andati a svegliarla, ma l’hanno trovata agonizzante, in preda ad una emorragia cerebrale che è stata fatale. La famiglia ha deciso di donare gli organi per salvare la vita ad altre persone. L’ultimo gesto di una ragazza solare, strappata alla vita troppo presto.