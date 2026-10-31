Forlì, malore durante l’escursione, un 70enne forlivese muore a Marradi

Un escursionista forlivese, nato nel 1953, è morto oggi dopo un malore lungo un sentiero vicino al Passo della Peschiera, nel comune di Marradi. Allertati dalla centrale del 118, sono intervenuti con due squadre i tecnici della stazione Monte Falco del Soccorso alpino, insieme all’elicottero Pegaso decollato da Firenze e all’ambulanza di San Benedetto in Alpe. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario intervenuto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Dopo l’arrivo dei carabinieri di Marradi, i soccorritori hanno trasportato la salma in barella per circa 500 metri, fino alla strada provinciale 55 nei pressi del passo.