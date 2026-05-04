Forlì, Malika Ayane inaugura i concerti del nuovo auditorium Conad VIDEO

Dalla musica d’autore al liscio, con un doppio excursus nella lirica e nel jazz. Con quattro concerti, il complesso architettonico di viale della Libertà a Forlì “firmato” da Cesare Valle e considerato uno degli esempi più pregiati a livello internazionale dello stile razionalista, ritorna alla città in forma di auditorium da 321 posti con le più moderne strumentazioni domotiche e di tecnologia massmediatica. Frutto di una partnership tra amministrazione comunale e Commercianti indipendenti associati-Conad Dopo oltre tre anni di cantiere, la serata inaugurale di mercoledì 13 maggio prevede un omaggio al percorso di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028, spiega questa mattina in loco alla stampa il sindaco Gian Luca Zattini. Un evento celebrativo di questa “straordinaria esperienza collettiva” dedicato a coloro che “hanno contribuito a costruire una candidatura diffusa, che ha azzerato ogni distanza politica e coinvolto in un grande viaggio le città e i borghi dell’entroterra, il mare e gli Appennini”. Un viaggio che l’amministrazione vuole “proseguire per mettere a terra alcuni progetti iconici e corali del dossier”. Tra cui il nuovo auditorium, conclude il primo cittadino, “un grande esempio di mecenatismo a beneficio di un’intera comunità”, un luogo “unico” vocato alla musica e allo spettacolo, all’intrattenimento e alla cultura. Potrà infatti ospitare stagioni concertistiche, protagonisti di rango internazionale tra solisti, formazioni e direttori d’orchestra. E fungere anche da aula magna per lezioni universitarie, convegni e grandi cerimonie istituzionali.