Forlì. Magazzino adibito a dormitorio abusivo in zona San Domenico

Un magazzino nel quartiere San Domenico era stato trasformato in un ricovero di fortuna da alcune settimane. Mercoledì 3 dicembre, nelle prime ore del mattino, gli agenti dell’Unità antidegrado della Polizia Locale sono intervenuti in Via San Domenico dopo aver ricevuto una segnalazione al Comando.

All’interno del locale, le forze dell’ordine hanno trovato due persone: un cittadino tunisino e uno egiziano, entrambi in regola con i permessi di soggiorno. Nel magazzino erano presenti diversi giacigli improvvisati e altri elementi che confermavano l’utilizzo dello spazio come dormitorio.

I due uomini sono stati condotti presso il Comando di Polizia Locale per i necessari accertamenti e successivamente denunciati. Il proprietario dell’immobile ha sporto regolare denuncia per l’occupazione abusiva. Nei giorni seguenti, il magazzino è stato messo in sicurezza per prevenire nuove intrusioni.

Il Comandante della Polizia Locale, Claudio Festari, ha sottolineato che l’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli sulle occupazioni abusive intensificati quest’anno dal Comando, che comprendono anche la vigilanza sui casi di sovraffollamento abitativo. Festari ha evidenziato la rilevanza dell’intervento, avvenuto nel cuore del centro storico.

L’Assessore alla Sicurezza Luca Bartolini si è complimentato con il Comando per l’operazione condotta in una zona frequentata e importante come quella di San Domenico. Bartolini ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel contrastare le situazioni di degrado nel centro storico, anche in ambito abitativo, annunciando che i controlli proseguiranno con determinazione per verificare la regolarità delle residenze.